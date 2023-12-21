В Одеській області знищили морську міну, яку прибило до пляжу (відео)
В Одеській області сьогодні, 21 грудня, військові знищили морську міну, яку прибило до одного з пляжів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.
Підрозділом Військово-Морських сил ЗС України успішно знищено чергову морську міну.
Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, за кілька метрів від одного з пляжів Одеської області.
Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено військовим. Вибухонебезпечний предмет був оперативно знешкоджений одним із підрозділів Військово-Морських сил Збройних сил України, що допомогло врятувати від руйнувань набережні споруди.
Морські міни в Одеській області
У жовтні повідомлялося, що до узбережжя Чорноморська в Одеській області прибило морську міну.
До цього на узбережжя Одеської області винесло російську морську міну. Її ліквідували українські рятувальники.
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