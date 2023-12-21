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В Одеській області знищили морську міну, яку прибило до пляжу (відео)

Одеська область, Четвер 21 грудня 2023 17:43
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В Одеській області знищили морську міну, яку прибило до пляжу (відео) Архівне фото: в Одеській області знищили морську міну (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Одеській області сьогодні, 21 грудня, військові знищили морську міну, яку прибило до одного з пляжів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

Підрозділом Військово-Морських сил ЗС України успішно знищено чергову морську міну.

Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, за кілька метрів від одного з пляжів Одеської області.

Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено військовим. Вибухонебезпечний предмет був оперативно знешкоджений одним із підрозділів Військово-Морських сил Збройних сил України, що допомогло врятувати від руйнувань набережні споруди.

Морські міни в Одеській області

У жовтні повідомлялося, що до узбережжя Чорноморська в Одеській області прибило морську міну.

До цього на узбережжя Одеської області винесло російську морську міну. Її ліквідували українські рятувальники.

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