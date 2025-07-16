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У Коблево поблизу берега вибухнула морська міна: керівник ОВА розповів про наслідки

Середа 16 липня 2025 08:59
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У Коблево поблизу берега вибухнула морська міна: керівник ОВА розповів про наслідки Фото: у Коблево поблизу берега вибухнула морська міна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Коблево Миколаївської області поблизу берега детонувала морська міна. В результаті вибуху відомо про одного пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Коблево. Надійшла інформація від екстрених служб, що зранку відбулась детонація міни на узбережжі", - зазначив Кім.

За словами начальника Миколаївської ОВА, попередньо відомо про одного постраждалого чоловіка в результаті вибуху, інформація уточнюється.

Розмінування Чорного моря

З початком повномасштабного вторгнення Україна та Росія активно використовували морські міни для захисту свого узбережжя від кораблів та висадки десанту.

Так, повідомлялось, що в Одеській області військові знищили морську міну, яку прибило до одного з пляжів. Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, за кілька метрів від берега.

З метою боротьби з морськими мінами Румунія, Болгарія і Туреччина створили спільну оперативну групу для знешкодження мін у Чорному морі. Це стало необхідним після того, як унаслідок бойових дій у регіоні стали з'являтися небезпечні об'єкти на морській поверхні, які загрожують судноплавству у регіоні.

Повідомлялось, що у липні 2024 року Румунія, Болгарія та Туреччина розпочали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі.

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Коблево Миколаївська область Вибух
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