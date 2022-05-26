ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Штайнмайер призвал Путина немедленно вывести войска и начать серьезные переговоры с Зеленским

Новина українською →
Берлин, Четверг 26 мая 2022 04:30
Штайнмайер призвал Путина немедленно вывести войска и начать серьезные переговоры с Зеленским Фото: президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Россия должна немедленно прекратить боевые действия. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал главу Кремля Владимира Путина начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Штайнмайер также обратил внимание на то, что агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине.

"Проявите уважение к суверенитету Украины. Прекратите страдания и разрушения в Украине. Выведите свои войска. И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским", - обратился он к президенту РФ.

Из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли, отметил он.

"Многим регионам мира в ближайшие месяцы угрожают голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", - предупредил Штайнмайер.

Президент Германии также подчеркнул, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится бесплодной".

Напомним, 17 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса. По его словам, на сегодня переговоры не ведутся ни в каком виде.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, в частности, отвести свои войска на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Переговоры в Турции
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту