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Штайнмаєр закликав Путіна негайно вивести війська і почати серйозні переговори з Зеленським

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Берлін, Четвер 26 травня 2022 04:30
Штайнмаєр закликав Путіна негайно вивести війська і почати серйозні переговори з Зеленським Фото: президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Росія має негайно припинити бойові дії. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав главу Кремля Володимира Путіна почати переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Штайнмаєр також звернув увагу на те, що агресивна війна Путіна зачіпає не тільки людей в Україні.

"Проявіть повагу до суверенітету України. Припиніть страждання і руйнування в Україні. Виведіть свої війська. І не відмовляйтеся від прямих і серйозних переговорів з президентом Зеленським", - звернувся він до президента РФ.

Через те, що Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, світові ціни на нього різко зросли, зазначив він.

"Багатьом регіонам світу в найближчі місяці загрожують голод і смерть, особливо в Східній і Південній Африці", - попередив Штайнмаєр.

Президент Німеччини також підкреслив, що"наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідною".

Нагадаємо, 17 травня заступник Міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Україна вийшла з переговорного процесу. За його словами, на сьогодні переговори не ведуться ні в якому вигляді.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, саме Росія повинна зробити перший крок для переговорів, зокрема, відвести свої війська на позиції станом до 24 лютого 2022 року.

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