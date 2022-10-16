Штайнмаєр назвав причиною посилення голоду війну РФ проти України

Посилення проблеми з голодом у світі пов'язане не лише зі змінами клімату в окремих регіонах, але і з перебоями в постачанні зерна, продовольства і добрив, що спричинала російська агресія проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

"Винна в цьому жорстока, агресивна війна Росії проти України... Занадто в багатьох регіонах нашого світу панує голод. Протягом тривалого часу в світі знижувалося число тих, хто голодує. На жаль, біда повернулася з новою силою. Ще ніколи в світі не голодувало стільки людей, скільки зараз", - сказав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй промові з нагоди Всесвітнього дня продовольства.

Штайнмаєр зазначив, що наразі у всьому світі 830 млн людей страждають від хронічного недоїдання - на 150 млн більше, ніж лише три роки тому. Він додав, що особливо важка ситуація в регіоні Африканського Рогу, де, за його словами, панує найстрашніша посуха за останні 40 років, а також у Пакистані, де мільйони людей страждають від наслідків катастрофічних повеней.

Нагадаємо, у вересні в ООН повідомляли, що через продовольчу кризу до голодної смерті наблизилися 345 млн людей. З них 70 млн - через війну в Україні.

Окрім того, 123 млн осіб або 12% населення країн Африки на південь від Сахари стикаються із гострою нестачею продовольства через війну і посилення заворушень та посухи в деяких частинах континенту.

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