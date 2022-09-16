Российское вторжение приблизило 70 миллионов человек к смерти от голода, - ООН
Из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизились 345 миллионов человек. Из них 70 миллионов из-за войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"То, что было волной голода, теперь стало цунами голода", - заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизл.
Острая нехватка продовольствия наблюдается в 82 странах мира, а одной из причин обострения продовольственного кризиса в мире стало полномасштабное российское вторжение в Украину.
"Из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизилось 345 миллионов человек, из них 70 миллионов - вторжение в Украину", - заявил Бизл.
По его словам, это привело к резкому росту расходов на еду, топливо и удобрения. Также, несмотря на разблокировку транспортировки украинского зерна из трех черноморских портов, заблокированных Россией и продолжение попыток вернуть российские удобрения на мировые рынки, существуют риски "многочисленных голодоморов".
"И в 2023 году текущий кризис цен на продовольствие может перерасти в кризис доступности продовольствия, если мы не примем меры", - заявил он.
Напомним, что ООН договаривается с Киевом и Москвой о возобновлении экспорта российского аммиака.
Ранее Украина возобновила экспорт по "зерновому соглашению" . В результате российского вторжения украинские порты были заблокированы.
Также, Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу продления "зернового соглашения".
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