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Российское вторжение приблизило 70 миллионов человек к смерти от голода, - ООН

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 15:53
Российское вторжение приблизило 70 миллионов человек к смерти от голода, - ООН Фото: Российское вторжение приблизило 70 миллионов человек к смерти от голода (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизились 345 миллионов человек. Из них 70 миллионов из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"То, что было волной голода, теперь стало цунами голода", - заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизл.

Острая нехватка продовольствия наблюдается в 82 странах мира, а одной из причин обострения продовольственного кризиса в мире стало полномасштабное российское вторжение в Украину.

"Из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизилось 345 миллионов человек, из них 70 миллионов - вторжение в Украину", - заявил Бизл.

По его словам, это привело к резкому росту расходов на еду, топливо и удобрения. Также, несмотря на разблокировку транспортировки украинского зерна из трех черноморских портов, заблокированных Россией и продолжение попыток вернуть российские удобрения на мировые рынки, существуют риски "многочисленных голодоморов".

"И в 2023 году текущий кризис цен на продовольствие может перерасти в кризис доступности продовольствия, если мы не примем меры", - заявил он.

Напомним, что ООН договаривается с Киевом и Москвой о возобновлении экспорта российского аммиака.

Ранее Украина возобновила экспорт по "зерновому соглашению" . В результате российского вторжения украинские порты были заблокированы.

Также, Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу продления "зернового соглашения".

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