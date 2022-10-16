Штайнмайер назвал причиной усиления голода войну РФ против Украины

Усиление проблемы с голодом в мире связано не только с изменениями климата в отдельных регионах, но и с перебоями в поставках зерна, продовольствия и удобрений, которые вызывала российская агрессия против Украины.

"Виновата в этом жестокая, агрессивная война России против Украины... Слишком во многих регионах нашего мира царит голод. В течение длительного времени в мире снижалось число голодающих. К сожалению, беда вернулась с новой силой. Еще никогда в мире не голодало столько людей, сколько сейчас", - сказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи по случаю Всемирного дня продовольствия.

Штайнмайер отметил, что в настоящее время во всем мире 830 млн человек страдают от хронического недоедания - на 150 млн больше, чем всего три года назад. Он добавил, что особенно тяжелая ситуация в регионе Африканского Рога, где, по его словам, царит самая страшная засуха за последние 40 лет, а также в Пакистане, где миллионы людей страдают от последствий катастрофических наводнений.

Напомним, в сентябре в ООН сообщали, что из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизились 345 млн человек. Из них 70 млн - из-за войны в Украине.

Кроме того, 123 млн человек или 12% населения стран Африки к югу от Сахары сталкиваются с острой нехваткой продовольствия из-за войны и усиления беспорядков и засухи в некоторых частях континента.

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