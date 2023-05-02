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Штат заповнений на 10%. Окупаційні "адміністрації" скаржаться на значний дефіцит кадрів

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 15:18
Штат заповнений на 10%. Окупаційні "адміністрації" скаржаться на значний дефіцит кадрів Фото: Росіянин і колаборантка (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни не можуть укомплектувати "структурні підрозділи" окупаційних органів виконавчої влади на захоплених територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В окремих випадках дефіцит сягає 90%. Причиною є відмова росіян працювати на тимчасово окупованих територіях через ризики й невизначеність подальшої долі території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеві мешканці також переважно або залишили регіон, або відмовляються співпрацювати з ворогом.

"Таким чином окупаційні адміністрації досі не можуть повноцінно запустити в роботу й росіяни змушені шукати кадрові ресурси в регіонах", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що росіяни почали втрачати підтримку серед колаборантів на окупованих територіях України.

Російські загарбники готуються до мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України.

Гауляйтери окупованої частини Донецької та Луганської областей розкрадають гроші, які РФ надсилає їм для "відбудови" регіону.

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