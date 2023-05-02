Штат заполнен на 10%. Оккупационные "администрации" жалуются на значительный дефицит кадров
Россияне не могут укомплектовать "структурные подразделения" оккупационных органов исполнительной власти на захваченных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"В отдельных случаях дефицит достигает 90%. Причиной является отказ россиян работать на временно оккупированных территориях из-за рисков и неопределенности дальнейшей судьбы территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные жители преимущественно либо покинули регион, либо отказываются сотрудничать с врагом.
"Таким образом, оккупационные администрации до сих пор не могут полноценно запустить в работу и россияне вынуждены искать кадровые ресурсы в регионах", - добавили в ЦНС.
Напомним, что россияне начали терять поддержку среди коллаборантов на оккупированных территориях Украины.
Российские захватчики готовятся к мобилизации работников оккупационных администраций на временных захваченных территориях Украины.
Гауляйтеры оккупированной части Донецкой и Луганской областей разворовывают деньги, которые РФ посылает им для восстановления региона.
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