Колаборанти на Донбасі розкрадають гроші, які РФ направила для "відбудови" регіону, - ЦНС

Гауляйтери окупованої частини Донецької та Луганської областей розкрадають гроші, які РФ надсилає їм для "відбудови" регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Саме через це у Москві вирішили перевірити витрату коштів. До регіону вже прибули російські слідчі, які почали перевірку документації підрядників.

"Це може свідчити про невдоволення силовиками зростаючого впливу лідера Чечні Рамзана Кадирова в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірка має на меті змінити грошові потоки й слугує попередженням для колаборантів перед місцевими "виборами", які ворог планує провести у вересні.