ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Колаборанти на Донбасі розкрадають гроші, які РФ направила для "відбудови" регіону, - ЦНС

Новость на русском →
Україна, Четвер 27 квітня 2023 15:54
Колаборанти на Донбасі розкрадають гроші, які РФ направила для "відбудови" регіону, - ЦНС Фото: Росіяни (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Гауляйтери окупованої частини Донецької та Луганської областей розкрадають гроші, які РФ надсилає їм для "відбудови" регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Саме через це у Москві вирішили перевірити витрату коштів. До регіону вже прибули російські слідчі, які почали перевірку документації підрядників.

"Це може свідчити про невдоволення силовиками зростаючого впливу лідера Чечні Рамзана Кадирова в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірка має на меті змінити грошові потоки й слугує попередженням для колаборантів перед місцевими "виборами", які ворог планує провести у вересні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що спостерігаються величезні черги на виїзді з Донецької та Луганської областей. Колаборанти масово виїжджають до Росії.

Росіяни планують ліквідувати колаборантів на Запорізькому напрямку. При цьому звинуватити у цьому вони хочуть Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Донбас Донецька область Війна в Україні
NEWS
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна