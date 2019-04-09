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Под штабом Зеленского задержали двух человек за попытку провокации

Новости » Происшествия    09.04.2019 - 19:15
Под штабом Зеленского задержали двух человек за попытку провокации
Фото: митинг под офисом Владимир Зеленского (РБК-Украина)

Мужчины повредили плакаты участников акции и пытались спровоцировать драку, заявили в полиции

Во время митинга под офисом Владимира Зеленского в Киеве задержали двух мужчин за попытку провокации. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам правоохранителей, мужчины повредили плакаты участников акции и пытались спровоцировать драку.

"Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что после первоочередной проверки и объяснений мужчин будет дана правовая оценка.

Напомним, сегодня вечером под одним из офисов Зеленского в Киеве проходит митинг С собой митингующие принесли плакаты с надписями "Предателей Украины - за решетку!". Участники акции протеста под офисом Зеленского обвиняют его штаб в провокациях. При этом у Зеленского отметили, что не знают целей и мотивов людей, которые собрались под стенами их офиса.

Во время митинга под офисом Владимира Зеленского, кандидата в президенты Украины, произошла потасовка.

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