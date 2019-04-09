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Під штабом Зеленського затримали двох осіб за спробу провокації

Новини » Надзвичайні події    09.04.2019 - 19:15
Під штабом Зеленського затримали двох осіб за спробу провокації
Фото: мітинг під офісом володимира Зеленського (РБК-Україна)

Чоловіки пошкодили плакати учасників акції та намагалися спровокувати бійку, заявили в поліції

Під час мітингу під офісом Володимира Зеленського у Києві затримали двох чоловіків за спробу провокації. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За словами правоохоронців, чоловіки пошкодили плакати учасників акції та намагалися спровокувати бійку.

"Під час заходу двоє невідомих підійшли до групи осіб, які тримали в руках плакати, пошкодили їх і почали колотнечу, провокуючи при цьому бійку", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що після першочергової перевірки та пояснень чоловіків буде дана правова оцінка.

Нагадаємо, сьогодні ввечері під одним з офісів Зеленського в Києві проходить мітинг. З собою мітингувальники принесли плакати з написами "Зрадників України - за ґрати!". Учасники акції протесту під офісом Зеленського звинувачують його штаб в провокаціях. При цьому у Зеленського зазначили, що не знають цілей і мотивів людей, які зібралися під стінами їхнього офісу.

Під час мітингу під офісом Володимира Зеленського, кандидата в президенти України, сталася бійка.

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