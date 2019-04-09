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Под офисом Зеленского проходит митинг

Новости » Происшествия    09.04.2019 - 16:50
Под офисом Зеленского проходит митинг
Фото: митинг под офисом Зеленского (РБК-Украина)

В митинге принимают участие преимущественно люди пожилого возраста и студенты

Под одним из офисов кандидата в президенты на выборах 2019 Владимира Зеленского в Киеве собрались около 200 митингующих. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

У Зеленского отмечают, что не знают целей и мотивов людей, которые собрались под стенами их офиса.

Добавим, что в митинге участвуют преимущественно люди пожилого возраста и студенты. Количество митингующих растет. С собой активисты принесли плакаты с надписями "Предателей Украины - за решетку!".

Напомним, Зеленский в первом туре выборов в Украине занял первое место. Второе место у Петра Порошенко.

 

Фото: митинг под офисом Зеленского (РБК-Украина)

 

 

Опубліковано Команда Зеленського Вівторок, 9 квітня 2019 р.

Владимир Зеленский заверил, что будет участвовать в дебатах перед вторым туром выборов.

Отметим, Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля. Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" и 14, и 19 апреля.

Ранее сообщалось, что представители штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и команда Национальной общественной телерадиокомпании Украины во время переговоров не договорились о дебатах в студии в телецентре "Карандаш".

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Петр Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

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