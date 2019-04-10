Медведчук заявил о невозможности исключить его из переговоров по Донбассу

Фото: Виктор Медведчук (УНИАН)

Тем самым он ответил на слова Владимира Зеленского о намерении исключить его из числа переговорщиков

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

По словам Медведчука, он занимается переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины.

"Сложно представить, как будут осуществлять внешнюю и внутреннюю политику так называемые профессионалы из сборной команды Зеленского, если они не имеют даже малейшего представления о том, о чем говорят. К сведению штабных сценаристов Зеленского: Петр Порошенко никогда не назначал Виктора Медведчука на роль "переговорщика" с РФ. Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно", - заявил он.

Напомним, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко назвал лидера общественного движения "Украинский выбор - Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука представителем президента России Владимира Путина в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Ранее представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что Медведчук уже не участвует в переговорах Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.