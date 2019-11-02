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В штабе рассказали, когда снимут ограничения в районе Золотого

Новости » Общество     02.11.2019 - 15:44
В штабе рассказали, когда снимут ограничения в районе Золотого
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

Ограничения на передвижение в Золотом отменят 3 октября

Режим ограничения на передвижение в районе разведения сил в Золотом будет отменен в воскресенье, 3 ноября. Об этом во время брифинга сообщил командир оперативно тактической группировки "Север" Олег Микац, передает РБК-Украина.

По словам Микаца, начиная с 3 ноября на участке разведения сил в Золотом можно будет свободно передвигаться.

"Начиная с завтрашнего дня здесь можно будет свободно перемещаться - соответственно все меры выполнять, которые необходимо - как для местного населения, волонтеров, журналистов и других", - заявил он.

Также представитель штаба добавил, что в районе разведения сил в Золотом уже 12 дней не было зафиксировано ни одно нарушение режима прекращения огня.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел сообщали, что на участке разведения сил в Золотом работают усиленные патрули Национальной полиции. Правоохранители обеспечивают порядок и готовы к реагированию на возможные провокации.

Как известно, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств. В пятницу, 1 ноября, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили завершение разведение сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

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