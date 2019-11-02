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У штабі розповіли, коли знімуть обмеження в районі Золотого

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 15:44
У штабі розповіли, коли знімуть обмеження в районі Золотого
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Обмеження на пересування в Золотому скасують 3 жовтня

Режим обмеження на пересування в районі розведення сил в Золотому буде скасовано у неділю, 3 листопада. Про це під час брифінгу повідомив командир оперативно тактичного угруповання "Північ" Олег Мікац, передає РБК-Україна.

За словами Мікаца, починаючи з 3 листопада на ділянці розведення сил в Золотому можна буде вільно пересуватися.

"Починаючи з завтрашнього дня тут можна буде вільно переміщатися - відповідно всі заходи виконувати, які необхідно - як для місцевого населення, волонтерів, журналістів та інших", - заявив він.

Також представник штабу додав, що в районі розведення сил в Золотому вже 12 днів не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що на ділянці розведення сил в Золотому працюють посилені патрулі Національної поліції. Правоохронці забезпечують порядок та готові до реагування на можливі провокації.

Як відомо, 29 жовтня в Золотому розпочалося розведення сил та засобів. У п'ятницю, 1 листопада, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили завершення розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області.

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