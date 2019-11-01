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ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом

Новости » Общество     01.11.2019 - 18:50
ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом
Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

Разведение сил в Золотом стартовало 29 октября

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

"Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что в случае угрозы военнослужащие ОС откроют огонь по противнику.

"В случае угрозы - жизни и здоровью, захват территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - говорится в сообщении.

По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека.

Напомним, руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации на Донбассе полковник Александр Борщевский назвал цель разведения сил и средств в Золотом - это создание зоны безопасности.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приветствует разведение сил в Золотом, отметив, что на данном участке "все спокойно происходит".

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