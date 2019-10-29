В Золотом работают усиленные патрули полиции

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

В Золотом работают усиленные гвардейцами патрули полиции

В Золотом Луганской области, где сейчас проходит разведение сил и средств, работают усиленные патрули Национальной полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По его словам, сил полиции достаточно, чтобы обеспечить порядок и безопасность в Золотом и отреагировать на возможные провокации. В частности, в связи с тем, что в Золотом началось разведение войск, там работают усиленные гвардейцами патрули полиции.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил подтвердили разведение сил в Золотом. При этом сообщается, что украинская сторона примет все меры, чтобы разведение не ослабило оборонительные возможности боевых подразделений на этом участке. Кроме того, Представитель ОБСЕ в минской ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения сил на участке в Золотом.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал разведение сил в Золотом, отметив, что на данном участке "все спокойно происходит". Зеленский, добавил, что разведение началось после того, как на данном участке в течение недели сохранялся режим прекращения огня.