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Разведение сил в Золотом находится под контролем МВД, - Загороднюк

Новости » Общество     01.11.2019 - 13:39
Разведение сил в Золотом находится под контролем МВД, - Загороднюк
Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Практически завершено разведение сил в Золотом

Уже практически завершена разведение сил в Золотом и сейчас полностью находится под контролем Министерства внутренних дел (МВД). Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк на брифинге.

Загороднюк заверил, что МВД постоянно дает отчеты по ситуации в Золотом.

"Уже практически завершено (разведение сил в Золотом, - ред.) и сейчас полностью находится под контролем МВД. МВД нам постоянно дает отчеты. Это абсолютно безопасная территория, они это гарантируют", - сообщил он.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина руководитель пресс-центра ООС Александр Штупун сообщил, что в Золотом завершилось разведение сил. Первый этап разведения длился три дня и завершился сегодня 1 ноября около 12:00 часов.

РБК-Украина писало, что руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации на Донбассе полковник Александр Борщевский назвал цель разведение сил и средств в Золотом - это создание зоны безопасности.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский приветствует разведение сил в Золотом, отметив, что на данном участке "все спокойно происходит".

Зеленский считает, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках.

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