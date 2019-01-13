В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе 13 января

Иллюстративное фото (ООС)

За сутки боевики трижды открывали огонь в сторону украинских военных

От начала воскресенья, 13 января, обстановка на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил спокойная, обстрелов со стороны боевиков не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Что касается ситуации за прошедшие сутки, 12 января, то боевики трижды нарушили режим тишины. Противник применил БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинских военных в районе хутора Свободный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении.

"Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - отметили в пресс-центре.

Также добавили, что по данным разведки, 12 января, один оккупант погиб и один получил ранения.

Напомним, 12 января днем боевики дважды обстреляли позициий украинских военных на Донбассе.