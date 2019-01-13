ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе 13 января

Новости » Общество    13.01.2019 - 07:28
В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе 13 января
Иллюстративное фото (ООС)

За сутки боевики трижды открывали огонь в сторону украинских военных

От начала воскресенья, 13 января, обстановка на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил спокойная, обстрелов со стороны боевиков не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Что касается ситуации за прошедшие сутки, 12 января, то боевики трижды нарушили режим тишины. Противник применил БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинских военных в районе хутора Свободный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении.

"Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - отметили в пресс-центре.

Также добавили, что по данным разведки, 12 января, один оккупант погиб и один получил ранения.

В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе 13 января

Напомним, 12 января днем боевики дважды обстреляли позициий украинских военных на Донбассе.

На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных Боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции на Донбассе
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь