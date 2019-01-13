ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі 13 січня

Новини » Суспільство    13.01.2019 - 07:28
У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі 13 січня
Ілюстративне фото (ООС)

За добу бойовики тричі відкривали вогонь у бік українських військових

Від початку неділі, 13 січня, обстановка на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил спокійна, обстрілів з боку бойовиків не було. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Що стосується ситуації протягом минулої доби, 12 січня, то бойовики тричі порушили режим тиші. Противник застосував БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил в районі селища Новотошківське. З гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали українських військових у районі хутора Вільний та з гранатометів і стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка на Донецькому напрямку.

"Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи ООС у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", - зазначили в прес-центрі.

Також додали, що за даними розвідки, 12 січня, один окупант загинув та один отримав поранення.

У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі 13 січня

Нагадаємо, 12 січня вдень бойовики двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

На Донбасі за добу поранено двох українських військових Бойовики обстріляли із гранатометів українські позиції на Донбасі
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся