У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі 13 січня

Ілюстративне фото (ООС)

За добу бойовики тричі відкривали вогонь у бік українських військових

Від початку неділі, 13 січня, обстановка на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил спокійна, обстрілів з боку бойовиків не було. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Що стосується ситуації протягом минулої доби, 12 січня, то бойовики тричі порушили режим тиші. Противник застосував БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил в районі селища Новотошківське. З гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали українських військових у районі хутора Вільний та з гранатометів і стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка на Донецькому напрямку.

"Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи ООС у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", - зазначили в прес-центрі.

Також додали, що за даними розвідки, 12 січня, один окупант загинув та один отримав поранення.

Нагадаємо, 12 січня вдень бойовики двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі.