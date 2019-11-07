ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У штабі ООС анонсували розведення сил в Петровському

Новини » Політика     07.11.2019 - 09:59
У штабі ООС анонсували розведення сил в Петровському
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Завтра відбудеться прес-тур на ділянці розведення силй

У штабі операції Об'єднаних сил анонсували розведення сил і засобів в Петровському на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, 8 листопада відбудеться прес-тур на ділянці розведення сил №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області для освітлення початку практичного етапу розведення.

Зазначимо, що розведення сил відбудеться за умови додержання режиму тиші на цій ділянці протягом 7 діб.

У штабі ООС анонсували розведення сил в Петровському

Раніше глава держави Володимир Зеленський анонсував розведення в Петровському на 4 листопада, однак згодом українська сторона переглянула строки через обстріли.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що розведення сил в Петровському завершує виконання умов для саміту лідерів країн "нормандської четвірки", після чого повинна активізуватися підготовка до саміту.

У Кремлі назвали передчасною прив'язку нормандського саміту до 2019 року. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія нібито хотіла б якомога швидше провести цю зустріч, але "говорити про терміни поки рано".

Раніше повідомлялося, що 6 листопада збройні формування РФ і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі і поранили чотирьох українських військових.

Шлях в Нормандію: як Зеленський добивається переговорів щодо Донбасу На Донбасі отримали поранення чотири бійці ЗСУ
Новини України ООСРозведення сил
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся