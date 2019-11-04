Разведение в Петровском завершает выполнение условий для нормандского саммита, - МИД

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Разведение в Петровском переносится из-за обстрелов

Разведение сил в Петровском Донецкой области завершит выполнение условий для проведения саммита "нормандской четверки". Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона планировала начать разведение в Петровском сегодня, 4 ноября.

"Вы знаете, что по нашим оценкам разведение должно было начаться как раз сегодня. Но несколько дней назад были обстрелы в зоне разведения. Не просто в районе где-то там, а в конкретной зоне разведения, что было зафиксировано также миссией ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести это разведение на тот период, когда будет достигнет 7-дневный период тишины. Как только будет достигнут этот период, мы будем готовы к следующему этапу разведения. Этим разведением мы завершим все предпосылки для встречи "нормандской четверки", - отметил Пристайко.

Он также отметил, что президенты Украины, Франции и Германии готовы к встрече в нормандском формате.

"Мы рассчитываем, что РФ на этот раз все же найдет время для того, чтобы четыре лидера встретились. Наши немецкие и французские коллеги уже готовы к этой встрече. Очевидно, что президент Зеленский тоже готов к этой встрече", - добавил министр.

Зустріч Вадима Пристайко з главою МЗС Естонії: спільна пресконференція YouTube: https://youtu.be/zppJiiOzZRM Опубліковано 5 канал Понеділок, 4 листопада 2019 р.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском начнется 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что сроки переносятся из-за зафиксированных обстрелов.

Отметим, ранее также в ОБСЕ назвали необходимое условие разведения сил в Петровском. По словам генсека Томаса Гремингера, для того, чтобы начать разведение в этом районе необходима политическая воля сторона.