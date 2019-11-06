На Донбассе ранены четверо украинских военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 6 ноября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, ранили четырех военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили три обстрела по позициям Объединенных сил, а именно неподалеку Травневого, у Зайцевого и вблизи Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела - у Песков и неподалеку Водяного, что на Приазовье.

"В течение текущих суток осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе увеличение количества нарушения режима прекращения огня. Период с вечера 2 до вечера 3 ноября Миссия констатировала увеличение количества таких нарушений в Донецкой области, зафиксировав около 115 взрывов, тогда как предыдущие сутки было зафиксировано 39 взрывов.

Кроме того, 5 ноября боевики нарушили семь раз режим прекращения огня. В результате обстрелов военнослужащие ООС не пострадали.