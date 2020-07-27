Штаб заявил о двух нарушениях режима прекращения огня на Донбассе

Пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, под обстрелы попали украинские позиции в районе Водяного и Пивденного Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что ситуация в зоне операции Объединенных сил остается контролируемой.

"В течение текущих суток на участках ответственности подавляющего большинства наших подразделений обстрелы противника не зафиксированы. За исключением 2 фактов нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, в районе Водяного ночью боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Пивденного днем 27 июля - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет", - отметили в штабе.

Еще одну провокацию зафиксировали неподалеку Новомихайловки. На этом участке с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование возле украинских позиций тремя противопехотными минами. На участках разведения сил и средств обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе; украинская сторона рассчитывает, что это станет первым шагом на пути к политическому урегулированию ситуации.

В то же время у президента России Владимира Путина заявили, что не могут гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе, и назвали причину.