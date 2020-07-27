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У Путина заявили, что РФ не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе

Москва, Понедельник 27 июля 2020 13:48
У Путина заявили, что РФ не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

У Путина в очередной раз отметили, что Россия якобы не является стороной конфликта

Российская Федерация не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе. В Кремле в очередной раз подчеркивают, что Россия якобы не является стороной вооруженного конфликта.

Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

По его словам, новое соглашение о прекращении огня на Донбассе является существенным шагом для снижения напряженности на линии соприкосновения. В то же время, отвечая на вопрос, может ли Москва дать гарантии соблюдения бессрочного перемирия, Песков ответил, что Россия якобы не является стороной конфликта.

"На уровне нормандского формата (закрепить эту договоренностью, - ред.) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что после вступления в силу режима прекращения огня на Донбассе боевики осуществили два обстрела; в пресс-центре ООС РБК-Украина не смогли уточнить, можно ли рассматривать данные факты как нарушение очередного перемирия.

Кроме того, был опубликован перечень действий, запрещенных в рамках приказа о прекращении огня на Донбассе.

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