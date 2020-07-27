Штаб заявив про два порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, під обстріл потрапили українські позиції в районі Водяного і Південного Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що ситуація в зоні операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

"Протягом поточної доби на ділянках відповідальності переважної більшості наших підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За винятком 2 фактів порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі Водяного вночі бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Південного вдень 27 липня - з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат внаслідок обстрілів ворожих немає", - відзначили в штабі.

Ще одну провокацію зафіксували неподалік Новомихайлівки. На цій ділянці з допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування біля українських позицій трьома протипіхотними мінами. На ділянках розведення сил і засобів обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі; українська сторона розраховує, що це стане першим кроком на шляху до політичного врегулювання ситуації.

У той же час у президента Росії Володимира Путіна заявили, що не можуть гарантувати дотримання перемир'я на Донбасі, і назвали причину.