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В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе в первый день перемирия

Донбасс, Понедельник 27 июля 2020 16:08
В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе в первый день перемирия
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Автор: Марианна Присяжнюк

Ситуация на Донбассе остается стабильной

В первый день прекращения огня на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны боевиков и один факт минирования территорий. Информация о якобы новом обстреле не подтверждается.

Об этом РБК-Украина рассказал офицер пресс-службы ООС Василий Лаба.

По его словам, ситуация на Донбассе не изменилась по сравнению с первой половиной дня.

"С начала суток зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации - это около Водяного ночью. Украинские защитники огонь не открывали, потерь нет. И еще один факт был зарегистрирован неподалеку Михайловки. С помощью противотанковых минометов противник совершил минирование украинских позиций противопехотными минами", - отметил Лаба.

Что касается информации некоторых СМИ о якобы еще одном обстреле, она пока не подтверждается.

"По состоянию на 15:30 остается то же самое. Я не подтверждаю информацию коллег из других средств массовой информации (о третьем обстреле украинских позиций, - ред.)", - сказал Лаба в комментарии РБК-Украина.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина заявили, что Москва не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе; также российская сторона в очередной раз подчеркнула, что якобы не является стороной конфликта.

Кроме того, стало известно, что украинских миротворцев ООН привлекут к контролю режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля.

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