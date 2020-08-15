Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

Штаб главной опонентки действующей власти Беларуси Светланы Тихановской приступил к формированию координационного совета для трансфера власти в стране. Не все желающие войдут в его основной состав, но "все смогут делиться идеями".

Об этом сообщила пресс-служба штаба на своей странице в одной из российских соцсетей.

В штабе сообщили, что принимаются заявки от потенциальных членов.

"Мы начинаем формирование координационного совета. Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - отмечается в сообщении.

Критерии для принятия в координационный совет:

уважение в обществе, доверие социальной группы;

гражданин Беларуси, может очно принимать участие в совете;

считает, что выборы прошли с нарушениями, что это привело к насилию и требует "реакции общества для организации трансфера власти";

готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения и уважать мнение других членов совета.

Напомним, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента.

Ранее сообщалось, что по результатам голосования президентом Беларуси избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко.