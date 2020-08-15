Штаб Тіхановської почав формувати раду щодо передачі влади

Штаб головної опонентки чинної влади Білорусі Світлани Тіхановської приступив до формування координаційної ради для трансферу влади в країні. Не всі бажаючі увійдуть в його основний склад, але "всі зможуть ділитися ідеями".

Про це повідомила прес-служба штабу на своїй сторінці в одній з російських соцмереж.

У штабі повідомили, що приймаються заявки від потенційних членів.

"Ми починаємо формування координаційної ради. Це розширена робоча група найбільш шанованих членів суспільства, яка повинна обговорити і виробити безпечні та стабільні механізми для забезпечення трансферу влади", - наголошується в повідомленні.

Критерії для прийняття в координаційну раду:

повага в суспільстві, довіра соціальної групи;

громадянин Білорусі, може очно приймати участь у раді;

вважає, що вибори пройшли з порушеннями, що це призвело до насильства і вимагає "реакції суспільства для організації трансферу влади";

готовий ділитися ідеями для змін на краще, конструктивно обговорювати пропозиції і поважати думку інших членів ради

Нагадаємо, ЦВК Білорусі відхилив всі скарги на результати виборів президента.

Раніше повідомлялося, що за результатами голосування президентом Білорусі обрали чинного лідера країни Олександра Лукашенка.