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Штаб оппозиции требует встречи с силовыми органами Беларуси

Минск, Четверг 20 августа 2020 17:41
Штаб оппозиции требует встречи с силовыми органами Беларуси
Фото: координационный совет оппозиции Беларуси (rada vision)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оппозиция хочет обсудить требования протестующих

Координационный совет оппозиции Белоруссии требует немедленной встречи с силовыми органами страны. Оппозиция хочет обсудить с силовиками требования протестующих.

Об этом сообщает пресс-служба штаба оппозиции в Telegram.

Оппозиционеры сегодня, 20 августа, направили официальные обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности.

Отметим, координационный совет оппозиции Беларуси начал свое формирование 15 августа. Основой координационного совета стал штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской, к которому присоединились ее сторонники и другие оппозиционеры. Цель координационного совета - мирная передача власти.

Напомним, ранее штаб оппозиции призвал действующего белорусского президента Александра Лукашенко к диалогу, а также выдвинул свои требования к действующей власти.

Сегодня против координационного совета оппозиции Белоруссии открыли уголовное дело; оппозиционерам инкриминируют попытку захвата власти.

Штаб оппозиции отреагировал на открытие дела и заявил, что его деятельность не угрожает национальной безопасности.

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