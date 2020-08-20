Штаб опозиції вимагає зустрічі з силовими органами Білорусі

Фото: координаційна рада опозиції Білорусі (rada vision)

Опозиція хоче обговорити вимоги протестувальників

Координаційна рада опозиції Білорусії вимагає негайної зустрічі з силовими органами країни. Опозиція хоче обговорити з силовиками вимоги протестувальників.

Про це повідомляє прес-служба штабу опозиції в Telegram.

Опозиціонери сьогодні, 20 серпня, направили офіційні звернення до Генеральної прокуратури, Слідчого комітету, Міністерства внутрішніх справ та Комітету державної безпеки.

Зазначимо, координаційна рада опозиції Білорусі почала своє формування 15 серпня. Основою координаційної ради став штаб кандидата в президенти Світлани Тіхановської, до якого приєдналися її прибічники та інші опозиціонери. Мета координаційної ради - мирна передача влади.

Нагадаємо, раніше штаб опозиції закликав діючого білоруського президента Олександра Лукашенка до діалогу, а також висунув свої вимоги до чинної влади.

Сьогодні проти координаційної ради опозиції Білорусії відкрили кримінальну справу; опозиціонерам інкримінують спробу захоплення влади.

Штаб опозиції відреагував на відкриття справи та заявив, що його діяльність не загрожує національній безпеці.