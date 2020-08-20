ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Штаб опозиції вимагає зустрічі з силовими органами Білорусі

Мінськ, Четвер 20 серпня 2020 17:41
Штаб опозиції вимагає зустрічі з силовими органами Білорусі
Фото: координаційна рада опозиції Білорусі (rada vision)
Автор: Дмитро Левицький

Опозиція хоче обговорити вимоги протестувальників

Координаційна рада опозиції Білорусії вимагає негайної зустрічі з силовими органами країни. Опозиція хоче обговорити з силовиками вимоги протестувальників.

Про це повідомляє прес-служба штабу опозиції в Telegram.

Опозиціонери сьогодні, 20 серпня, направили офіційні звернення до Генеральної прокуратури, Слідчого комітету, Міністерства внутрішніх справ та Комітету державної безпеки.

Зазначимо, координаційна рада опозиції Білорусі почала своє формування 15 серпня. Основою координаційної ради став штаб кандидата в президенти Світлани Тіхановської, до якого приєдналися її прибічники та інші опозиціонери. Мета координаційної ради - мирна передача влади.

Нагадаємо, раніше штаб опозиції закликав діючого білоруського президента Олександра Лукашенка до діалогу, а також висунув свої вимоги до чинної влади.

Сьогодні проти координаційної ради опозиції Білорусії відкрили кримінальну справу; опозиціонерам інкримінують спробу захоплення влади.

Штаб опозиції відреагував на відкриття справи та заявив, що його діяльність не загрожує національній безпеці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьМинскоппозиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся