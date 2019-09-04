Штаб ООС показал доказательства нарушений перемирия на Донбассе

За период "хлебного перемирия" на Донбассе зафиксированы 32 обстрела, штаб операции Объединенных сил публикует доказательства нарушений. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что в период с 21 июля по 2 сентября 2019 противник совершил 32 обстрела позиций подразделений Объединенных сил. В частности, противник выпустил 247 боеприпасов, из них артиллерийских снарядов калибром 122 мм (9 снарядов), из минометов 82-го калибра - 112 мин, из минометов 120-го калибра - 126 мин.

Также в штабе сообщили, что 29 августа в результате обстрела пострадал жилой дом в Новолуганском. Кроме того, пулей калибра 7,62 мм была ранена пожилая женщина, которую госпитализировали с открытым огнестрельным переломом. Во время другого обстрела, 31 августа, боевики обстреляли Водяное, в результате чего зафиксированы воронки в центральной части села. В результате обстрела никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона демонтировала фортификации в Станице Луганской для начала ремонта разрушенного моста в районе контрольного пункта пропуска.

Отметим, по данным украинской разведки, Россия направила на Донбасс дополнительные подразделения спецназначения.