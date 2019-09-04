На Донбассе ранены четверо украинских военных

Иллюстративное фото ( flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 10 раз нарушили перемирие, нарушив минские соглашения

На Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в результате обстрелов со стороны боевиков получили ранения четверо украинских военнослужащих. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Павлополь, Новогнатовка, Водяное, Новотроицкое, Гнутово, Троицкое, Крымское, Попасная.

"За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела четыре военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. От начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в ООС.

Утром обстрелы велись в районе Водяного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, на Донбассе боевики активизировали обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции дополнительных диверсионных и снайперских групп.