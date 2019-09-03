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РФ направила на Донбасс дополнительные подразделения спецназначения, - разведка

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 15:23
РФ направила на Донбасс дополнительные подразделения спецназначения, - разведка
Иллюстративное фото (из открытых источников)

На Донбасс прибыли дополнительные диверсионные группы специального назначения ВС РФ

На Донбассе боевики активизировали обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции дополнительных диверсионных и снайперских групп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ.

"При этом, противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из Росси", - говорится в сообщении.

По сообщению Главного управления разведки, командование российских оккупационных войск с 1 сентября увеличило интенсивность мероприятий по провоцирования обострения обстановки на линии соприкосновения.

В частности, активизирована диверсионно-разведывательную деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.

Напомним, на Донбассе от начала суток 3 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже 4 раза совершили вооруженные провокации, в результате чего один военнослужащий ранен.

Как сообщало РБК-Украина, за минувшие сутки 2 сентября боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранения.

На Донбассе в результате обстрела ранен военнослужащий В ООС заявили об усилении обстрелов на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
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