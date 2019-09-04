Штаб ООС показав докази порушень перемир'я на Донбасі

За період "хлібного перемир'я" на Донбасі зафіксовано 32 обстріли, штаб операції Об'єднаних сил публікує докази порушень. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що в період з 21 липня по 2 вересня 2019 противник здійснив 32 обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Зокрема, противник випустив 247 боєприпасів, з них артилерійських снарядів калібром 122 мм (9 снарядів), з мінометів 82-го калібру - 112 мін, з мінометів 120-го калібру - 126 мін.

Також у штабі повідомили, що 29 серпня в результаті обстрілу постраждав житловий будинок в Новолуганському. Крім того, кулею калібру 7,62 мм була поранена літня жінка, яку госпіталізували з відкритим вогнепальним переломом. Під час обстрілу, 31 серпня, бойовики обстріляли Водяне, в результаті чого зафіксовано воронки в центральній частині села. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона демонтувала фортифікації в Станиці Луганській для початку ремонту зруйнованого мосту в районі контрольного пункту пропуску.

Відзначимо, за даними української розвідки, Росія направила на Донбас додаткові підрозділи спецпризначення.