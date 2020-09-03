Штаб ООС обвинил боевиков в причастности к пожарам на Донбассе  

Фото: пожары в Луганской области (dsns.gov.ua)

Причиной пожаров в Луганской области, по предварительной версии, могут быть поджоги со стороны боевиков. На это указывает характер распространения огня.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что к тушению пожаров привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины, ГСЧС и других составных сил обороны.

"Характер возникновения эпицентров горения и распространения огня, по предварительной оценке, указывает на умышленный поджог со стороны противника", - отметили в штабе.

До ліквідації пожеж на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки До ліквідації пожеж на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України, ДСНС України та інших складових сил оборони Об'єднаних Сил Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 2 вересня 2020 р.

Напомним, на сегодня масштабные пожары также продолжаются и в Харьковской области, там в качестве версий тоже рассматриваются поджог и человеческий фактор.

Уже известно об одном погибшем на пожарах в Луганской области. Кроме того, два человека с ожогами разной степени тяжести госпитализированы, огнем уничтожены 13 заброшенных домов. У президента Владимира Зеленского уже заявили, что правительство готовит помощь пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях.