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Штаб ООС звинуватив бойовиків у причетності до пожеж на Донбасі

Луганська область, Четвер 03 вересня 2020 12:26
Штаб ООС звинуватив бойовиків у причетності до пожеж на Донбасі
Фото: пожежі в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Причиною пожеж в Луганській області, за попередньою версією, можуть бути підпали з боку бойовиків. На це вказує характер поширення вогню.

Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що до гасіння пожеж залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних сил України, ДСНС та інших складових сил оборони.

"Характер виникнення епіцентрів горіння і розповсюдження вогню, за попередньою оцінкою, вказує на навмисний підпал з боку супротивника", - відзначили в штабі.

До ліквідації пожеж на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки

До ліквідації пожеж на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України, ДСНС України та інших складових сил оборони Об'єднаних Сил

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 2 вересня 2020 р.

Нагадаємо, на сьогодні також тривають масштабні пожежі і в Харківській області, там в якості версій теж розглядаються підпал і людський фактор.

Вже відомо про одного загиблого на пожежах в Луганській області. Крім того, дві особи з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані, вогнем знищено 13 покинутих будинків. У президента Володимира Зеленського вже заявили, що уряд готує допомогу постраждалим внаслідок пожеж у Харківській і Луганській областях.

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