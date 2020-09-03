Пожар в Луганской области: ликвидированы два очага огня

Фото: тушение пожаров в Луганской области (dsns.gov.ua)

По состоянию на 10:20 3 сентября в Луганской области ликвидировали два очага пожаров травы и лесных насаждений. Продолжается тушение четырех очагов огня.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, очаги пожаров были ликвидированы вблизи села Бараниковка Кременского района и в Трехизбенском лесничестве. Также спасатели локализовали два очага в Станично-Луганском районе вблизи села Геевка и между селом Болотенное и пгт Станица Луганская.

К тушению огня дополнительно были привлечены 135 спасателей и 27 единиц техники. Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области в тесном взаимодействии с командованием Операций объединенных сил.

(Обновлено) По состоянию на 11:00 был потушен очаг в районе села Геевка Станично-Луганского района.

Напомним, в Луганской области 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности зафиксированы 24 возгорания сухой травы на площади около 1200 гектаров.

РБК-Украина писало, что в зоне операции Объединенных сил, пожар мог произойти в результате человеческой неосторожности.

Кроме того, во время тушения лесных пожаров в Луганской области пострадали двое военных.

Также в результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы.