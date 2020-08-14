Штаб экс-претендента на участие в выборах выдвинул требования к Лукашенко

Штаб арестованного в июле бизнесмена и претендента на участие в выборах президента выдвинул список требований к властям Беларуси. Там призвали опубликовать реальные результаты голосования, прекратить применение физической силы и освободить всех политических заключенных и задержанных в ходе протестов.

Список опубликован на странице Бабарико в Facebook.

"Люди больше не боятся, они больше не мирятся с обманом, их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали", - говорится в заявлении.

Требования штаба к действующей власти:

1. Конец насилию

Немедленно прекратить применение физической силы и задержаний. Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты.

2. Свободу политзаключенным

Немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах. Все они должны быть освобождены немедленно без судов и штрафов. Выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и покалеченным силовиками белорусам.

3. Честные новые выборы

Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов.

Напомним, ранее сообщалось о фальсификации результатов выборов на одном из участков в Витебске; в частности, главу комиссии заставили переписать итоговый протокол голосования в пользу Александра Лукашенко.

Согласно предварительным данным, Лукашенко побеждает с результатом более 80%.