Штаб екс-претендента на участь у виборах висунув вимоги до Лукашенка

Штаб заарештованого у липні бізнесмена і претендента на участь у виборах президента висунув список вимог до влади Білорусі. Там закликали опублікувати реальні результати голосування, припинити застосування фізичної сили та звільнити всіх політичних ув'язнених і затриманих в ході протестів.

Список опубліковано на сторінці Бабарика у Facebook.

"Люди більше не бояться, вони більше не миряться з обманом, їх більше не змусити підкорятися тим, кого вони не обирали", - йдеться в заяві.

Вимоги до штабу чинної влади:

1. Кінець насильству

Негайно припинити застосування фізичної сили та затримань. Сховайте кийки, гранати, кулі. Приберіть з вулиць міст війська та ОМОН. Припиніть переслідувати людей за квіти, браслети, велосипеди, думка, пісні, прогулянки, прапори, оплески.

2. Свободу політв'язням

Негайно випустити всіх політичних в'язнів, а також затриманих на мирних акціях і протестах. Всі вони мають бути звільнені негайно без судів і штрафів. Виплатити компенсацію всім затриманим, побитим і покаліченим силовиками білорусам.

3. Чесні нові вибори

Оголосити нові чесні вибори до 15 вересня за участю всіх альтернативних кандидатів під наглядом міжнародних організацій з новими виборчими комісіями, новою ЦВК, відеоспостереженням, відкритим підрахунком голосів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про фальсифікації результатів виборів на одній з дільниць у Вітебську; зокрема, голову комісії змусили переписати підсумковий протокол голосування на користь Олександра Лукашенка.

Згідно з попередніми даними, Лукашенко перемагає з результатом понад 80%.