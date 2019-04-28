На Шри-Ланке задержали главных подозреваемых в терактах

В районе города Навалапития на Шри-Ланке утром, 28 апреля, правоохранители задержали двоих подозреваемых в связи со взрывали в регионе. Об этом сообщает местный портал News First.

По данным полицейских, мужчин зовут Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак. Департамент уголовных расследований Шри-Ланки разыскивал их в связи со взрывами в прошлое воскресенье, на католическую Пасху.

Портал Ada Derana называет задержанных главными подозреваемыми по делу. Также полиция в связи с инцидентом арестовала водителя фургона, на котором мужчины прибыли в город Гампола на Шри-Ланке, владельца дома, где стоял этот фургон, и владельца обувного магазина.

Напомним, накануне в городе Тринкомали военно-морские силы Шри-Ланки задержали мужчину с 6,5 килограммами взрывчатки. Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности.

Кроме того, посольство США предупредило, что в выходные могут быть совершены новые атаки на Шри-Ланке на общественные места и церкви.

Также 26 апреля в ходе спецоперации на острове прогремело три взрыва. Во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.