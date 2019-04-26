США предупредили об угрозе новых терактов на Шри-Ланке

Фото: теракты на Шри-Ланке (News First)

Атаки могут состоятся в предстоящие выходные

Посольство США предупредило, что в предстоящие выходные могут последовать новые атаки на Шри-Ланке на религиозные здания. Об этом сообщает "Голос Америки".

Тем временем премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил агентству Associated Press, что в стране могут находиться боевики, возможно, имеющие доступ к взрывным устройствам.

"Мы задержали много подозреваемых, но еще много активных людей находятся в бегах. У них могут быть при себе взрывные устройства, так что нам нужно их разыскать", - сказал он.

Полиция опубликовала заявление с призывом предоставить информацию о трех женщинах и одном мужчине, подозреваемых в причастности к воскресным терактам.

Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим приняты дополнительные меры безопасности.

РБК-Украина писало, что генеральный директор службы здравоохранения Шри-Ланки опроверг информацию о количистве жертв в следствии терактов 21 апреля. Число погибших в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке сократилось до 253 человек.

Напомним, в результате терактов на Шри-Ланке погибли граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Украинцев среди пострадавших и погибших нет.