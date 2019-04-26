На Шри-Ланке прогремели еще три взрыва

Фото: теракты на Шри-Ланке (News First)

Специальные службы проводят в городе контртеррористическую операцию

На востоке Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News 1st.

Ранее сообщалось о том, что специальные службы проводят в городе контртеррористическую операцию.

В частности, во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку. На месте операции произошло три взрыва.

Полиция не уточняет природу взрывов и то, где именно они произошли. Также не сообщается об их мощности и о том, пострадал ли кто-либо в результате инцидентов.

Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим приняты дополнительные меры безопасности.

Кроме того, посольство США предупредило, что в предстоящие выходные могут последовать новые атаки на Шри-Ланке на религиозные здания.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что генеральный директор службы здравоохранения Шри-Ланки опроверг информацию о количистве жертв в следствии терактов 21 апреля. Число погибших в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке сократилось до 253 человек.

В результате терактов на Шри-Ланке погибли граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Украинцев среди пострадавших и погибших нет.