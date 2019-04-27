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На Шри-Ланке задержали мужчину с большим количеством взрывчатки

Новости » Происшествия    27.04.2019 - 16:18
На Шри-Ланке задержали мужчину с большим количеством взрывчатки
Иллюстративное фото (twitter.com/bot_political)

У подозреваемого мужчины было обнаружено 6,5 кг взрывчатки

В городе Тринкомали военно-морские силы Шри-Ланки произвели задержание мужчины у которого было с собой 6,5 килограмм взрывчатки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал First News в Twitter.

Сообщается, что в результате обыска правоохранители нашли у подозреваемого 51 шашку гелигнита, каждая из которых весит около 130 грамм, 8 метров фитиля, а также 215 детонаторов.

В данное время военно-морские силы передали подозреваемого вместе с изъятым мотоциклом и взрывчатыми веществами полицейским.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции в Коломбо. У задержанных был изъят 1 кг взрывчатого вещества С-4.

Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности. 

Кроме того, посольство США предупредило, что в предстоящие выходные могут быть совершены новые атаки на Шри-Ланке на общественные места и церкви. 

Также 26 апреля в ходе спецоперации на острове прогремело три взрыва. Во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.

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