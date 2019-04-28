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На Шрі-Ланці затримали головних підозрюваних у терактах

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 12:34
На Шрі-Ланці затримали головних підозрюваних у терактах
Фото: місце вибуху на Шрі-Ланці (twitter.com/AzzamAmeen)

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у зв'язку з підривали в регіоні

В районі міста Навалапития на Шрі-Ланці вранці, 28 квітня, правоохоронці затримали двох підозрюваних у зв'язку з підривали в регіоні. Про це повідомляє місцевий портал First News.

За даними поліцейських, чоловіків звуть Мохаммад Садок Абдул-Хак і Мохаммад Шахід Абдул Хак. Департамент кримінальних розслідувань Шрі-Ланки розшукував їх у зв'язку з вибухами в минулу неділю, на католицьку Пасху.

Портал Ada Derana називає затриманих головними підозрюваними у справі. Також поліція у зв'язку з інцидентом заарештувала водія фургона, на якому чоловіки прибули в місто Гампола на Шрі-Ланці, власника будинку, де стояв цей фургон, і власника взуттєвого магазину.

Нагадаємо, напередодні в місті Трінкомалі військово-морські сили Шрі-Ланки затримали чоловіка з 6,5 кілограмами вибухівки. Раніше влада Шрі-Ланки попередили про загрозу терактів у мечетях острова, в зв'язку з цим були прийняті додаткові заходи безпеки.

Крім того, посольство США попередило, що у вихідні можуть бути здійснені нові атаки на Шрі-Ланці на громадські місця і церкви.

Також 26 квітня у ході спецоперації на острові пролунало три вибухи. Під час рейду в районі Саинда-Маруду в місті Калмунай поліція була змушена вступити в перестрілку.

 

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