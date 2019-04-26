На Шри-Ланке задержали 70 подозреваемых в терактах

Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

Команда из 15 должностных лиц была направлена ​​для проведения расследований

Полиция задержала более 70 человек, которых подозревают в серии взрывов на Шри-Ланке, совершенных 21 апреля. Об этом сообщает News First.

Команда из 15 должностных лиц была направлена ​​для проведения расследований. Представитель военно-морского флота лейтенант Исура Соориябандара отмечает, что в порту Коломбо была усилена безопасность.

"Более 70 подозреваемых были арестованы по состоянию на сегодня в связи с Пасхальными терактами", - сообщил представитель полиции Шри-Ланки.

В то же время пресс-секретарь армии Шри-Ланки Сумита Атапатту призвал общественность оставаться пристальным к возможной опасности.

Напомним, 21 апреля утром на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы. Взрывы произошли в рамах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

Кроме того, на острове в результате терактов на всей территории страны ввели комендантский час - с 22:00 до 04:00. Данное рапоряжение было подписано президентом республики.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Майтрипала Сирисена после терактов на Шри-Ланке принял решение ввести в стране чрезвычайное положение. Полиция и специальные службы Шри-Ланки получили дополнительные полномочия для обеспечения безопасности государства и народа.

Кроме того, боевики "Исламского государства" взяли ответственность за теракты на Шри-Ланке.

Сообщалось, что в результате терактов погибли граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Украинцев среди пострадавших и погибших нет.