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На Шрі-Ланці затримали 70 підозрюваних у терактах

Новини » Надзвичайні події    26.04.2019 - 21:20
На Шрі-Ланці затримали 70 підозрюваних у терактах
Фото: місце вибуху на Шрі-Ланці (twitter.com/AzzamAmeen)

Команда з 15 посадових осіб була направлена для проведення розслідувань

Поліція затримала понад 70 осіб, яких підозрюють у серії вибухів на Шрі-Ланці, скоєних 21 квітня. Про це повідомляє News First.

Команда з 15 посадових осіб була направлена для проведення розслідувань. Представник військово-морського флоту лейтенант Исура Соориябандара зазначає, що в порту Коломбо була посилена безпека.

"Більше 70 підозрюваних були заарештовані за станом на сьогодні у зв'язку з Великодніми терактами", - повідомив представник поліції Шрі-Ланки.

У той же час прес-секретар армії Шрі-Ланки Сумита Атапатту закликав громадськість залишатися пильним до можливої небезпеки.

Нагадаємо, 21 квітня вранці на Шрі-Ланці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби. Вибухи сталися в рамах в Коччікаде (Західна провінція), Катувапитье, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

Крім того, на острові в результаті терактів на всій території країни ввели комендантську годину - з 22:00 до 04:00. Дане рапоряжение було підписано президентом республіки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Майтрипала Сирисена після терактів на Шрі-Ланці прийняв рішення ввести в країні надзвичайний стан. Поліція і спеціальні служби Шрі-Ланки отримали додаткові повноваження для забезпечення безпеки держави і народу.

Крім того, бойовики "Ісламського держави" взяли відповідальність за теракти на Шрі-Ланці.

Повідомлялося, що в результаті терактів загинули громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії і Бангладеш. Українців серед постраждалих і загиблих немає.

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