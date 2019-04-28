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На Шри-Ланке проводят рейд против подозреваемой в совершении терактов группировки

Новости » Общество    28.04.2019 - 15:07
На Шри-Ланке проводят рейд против подозреваемой в совершении терактов группировки
Фото: теракты на Шри-Ланке (News First)

Полиция проводит обыски в месте расположения группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания"

Полиция Шри-Ланки проводит обыски в месте расположения группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", которую подозревают в организации взрывов 21 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что рейд проходит в городке Каттанкуди (Восточная провинция). Полиция считает, что участник запрещенной организации Захран Хашим вместе со своими сторонниками организовал серию взрывов, жертвами которых стали около 250 человек.

Напомним, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в субботу, 27 апреля, издал указ, который запрещает деятельность местных исламистских группировок "Национальный таухид Джамаат" и "Джаммиятул Миллату Ибрагим". Запрещенные группировки подозреваются в совершении серии терактов, которые недавно произошли в столице страны Коломбо и еще нескольких городах.

Накануне в городе Тринкомали военно-морские силы Шри-Ланки задержали мужчину с 6,5 килограммами взрывчатки. Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности.  Кроме того, посольство США предупредило, что в выходные могут быть совершены новые атаки на Шри-Ланке на общественные места и церкви. 

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