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На Шрі-Ланці проводять рейд проти підозрюваного у скоєнні терактів угруповання

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 15:07
На Шрі-Ланці проводять рейд проти підозрюваного у скоєнні терактів угруповання
Фото: теракти на Шрі-Ланці (First News)

Поліція проводить обшуки в місці розташування угрупування "Джамаат ат-Таухіда аль-Ватанія"

Поліція Шрі-Ланки проводить обшуки в місці розташування угрупування "Джамаат ат-Таухіда аль-Ватанія", яку підозрюють в організації вибухів 21 квітня. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що рейд проходить у містечку Каттанкуди (Східна провінція). Поліція вважає, що учасник забороненої організації Захран Хашим разом зі своїми прихильниками організував серію вибухів, жертвами яких стали близько 250 осіб.

Нагадаємо, президент Шрі-Ланки Майтрипала Сірісена в суботу, 27 квітня, видав указ, який забороняє діяльність місцевих ісламістських угруповань "Національний таухида Джамаат" і "Джаммиятул Миллату Ібрагім". Заборонені угруповання підозрюються у скоєнні серії терактів, які нещодавно відбулися в столиці країни Коломбо і ще кількох містах.

Напередодні в місті Трінкомалі військово-морські сили Шрі-Ланки затримали чоловіка з 6,5 кілограмами вибухівки. Раніше влада Шрі-Ланки попередили про загрозу терактів у мечетях острова, в зв'язку з цим були прийняті додаткові заходи безпеки. Крім того, посольство США попередило, що у вихідні можуть бути здійснені нові атаки на Шрі-Ланці на громадські місця і церкви.

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